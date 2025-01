Marinho destaca estrutura e privacidade em pré-temporada do Fortaleza nos EUA

Atacante do Leão avalia período de treinos do Tricolor em Port Saint Lucie, na Flórida, e projeta disputa da Libertadores deste ano

Os jogadores e a comissão técnica do Leão desembarcaram no último sábado, 11, nos Estados Unidos. A semana tem sido de atividades e houve também um jogo-treino. Neste sábado, 18, o time do Pici encara o Miami United, às 16 horas (de Brasília), e, no domingo, 19, mede forças com o Chicago Fire, às 14 horas (de Brasília), em duelos válidos pela Orlando Cup.

Há cerca de uma semana hospedado em um resort em Port Saint Lucie, na Flórida, o Fortaleza tem aproveitado o período de treinos nos Estados Unidos como preparação visando o calendário deste ano. De acordo com o atacante Marinho, as condições de trabalho e a privacidade na pré-temporada em solo norte-americano têm sido benéficas para o grupo tricolor.

O Fortaleza se hospedou em um resort que fica a cerca de uma hora e meia de Orlando e de Miami. Os jogos contra os times norte-americanos serão no próprio local de estadia , onde também estão sendo realizados os treinos, com dois campos à disposição.

Com a Copa Libertadores no calendário desta temporada, o Tricolor quer utilizar a pré-temporada para preparar a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. No retorno ao Brasil, o Leão já terá pela frentes as estreias na Copa do Nordeste (terça-feira, 21, contra o Moto Club-MA) e no Campeonato Cearense (sábado, 25, contra o Horizonte), na próxima semana.

"Conquistamos essa vaga para a Libertadores de uma forma muito positiva, até porque o que a gente fez na temporada passada nos levou a disputar essa Libertadores em 2025. É a gente aproveitar esse lugar para se preparar bem, porque a competição é grande, então a gente tem que entrar forte", projetou o atacante, que apontou o objetivo do clube em 2025.

"Que a gente esse ano venha a conquistar grandes coisas", finalizou Marinho.