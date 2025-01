Breno Lopes avalia preparação nos EUA e projeta 2025: "Temporada importante"

No jogo-treino do Fortaleza contra o Miami FC, o ponta tricolor anotou duas assistências

Peça importante para o Fortaleza na última temporada, Breno Lopes segue em preparação com o restante do elenco em pré-temporada nos Estados Unidos. No jogo-treino ocorrido na última quarta-feira, 15, diante do Miami FC, o atacante contribuiu com duas assistências.

“Esses testes são interessantes para a comissão técnica fazer algum ajuste e para nós jogadores irmos pegando ritmo de jogo. Nos próximos dias teremos mais dois jogos e vamos explorar ao máximo para evoluirmos no que for preciso antes de retornarmos ao Brasil”, disse o ponta tricolor em avaliação do jogo-treino.