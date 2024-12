Procurado pelo Fortaleza, Claudio Aquino é anunciado como reforço do Colo-Colo

O meia argentino Claudio Aquino, que esteve na mira do Fortaleza como uma oportunidade de mercado, foi anunciado como novo reforço do Colo-Colo, do Chile. O atleta, conforme adiantado pelo jornalista Germán García Grova e confirmado pelo Esportes O POVO, era objeto de disputa entre o clube chileno e três brasileiros: Fortaleza, Grêmio e São Paulo.

Com a camisa do Vélez Sarsfield, o camisa 22 viveu boa temporada em 2024 e foi campeão argentino. Ao todo, no ano, anotou 12 gols e deu dez assistências em 51 partidas. Na temporada anterior, foram cinco bolas nas redes e três passes para os companheiros em 13 embates. Quando ainda estava no Cerro, em 2023, repetiu os bons números: 32 partidas, dez tentos e oito assistências.