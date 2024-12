Relembre anúncios de Natal do Fortaleza nos últimos anos

De forma recente, o Leão do Pici aproveitou a data para anuncia a recompra de Yago Pikachu, em 2023, e a contratação do zagueiro Patrick, em 2018

Na última temporada, o “presente de Natal” dado pelo Fortaleza aos seus torcedores foi o anúncio da recompra do atacante Yago Pikachu , que havia sido vendido pelo Leão em julho de 2022 ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e retornado por empréstimo em 2023.

Véspera de Natal no futebol brasileiro é sinônimo de expectativa por “pacotão” de reforços e, entre os torcedores do Fortaleza, não é diferente, embora o Tricolor do Pici não tenha feito, nos últimos anos, grandes anúncios na data festiva em questão.

Pelo Leão, Patrick jogou apenas sete partidas: quatro pelo Campeonato Cearense e três pela Copa do Nordeste. Sem espaço no elenco tricolor, o atleta, que pertencia à Ferroviária-SP, foi emprestado para o Vila Nova, onde disputou a Série B de 2019.

Quem pode ser o presente para 2025?

O argentino Pol Fernández já foi confirmado como reforço do Fortaleza para 2025 - revelação feita pelo próprio técnico do time, Vojvoda -, mas o clube ainda não oficializou a contratação. O meio-campista de 33 anos, que já se despediu do Boca Juniors, clube onde esteve nas últimas três temporadas, pode ser o "presente de Natal" para a torcida do Leão neste fim de ano.