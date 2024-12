Craque do Brasileiro, Rômulo exalta projeto do Fortaleza no futsal e torcida: "Nada se compara"

Após ter paralisado as atividades do time de futsal em 2022, o Fortaleza voltou a participar das principais competições nacionais no início deste ano. Em uma retomada excelente, o clube venceu a Copa do Nordeste, a Copa Ceará e o Campeonato Brasileiro.

Eleito craque do Campeonato Brasileiro de Futsal nesta temporada, Rômulo , fixo e capitão do Fortaleza , participou do programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , na manhã desta segunda-feira, 23. Em entrevista ao programa, o atual campeão brasileiro falou sobre o projeto do clube na modalidade e destacou o apoio da torcida tricolor como fundamental na vitoriosa campanha de 2024.

Ao longo do ano, o Leão do Pici contou com o apoio e entusiasmo da torcida tricolor, especialmente na reta final da temporada. Tal incentivo ficou claro na final do Brasileiro, contra o Apodi-RN, quando o clube levou 10.118 torcedores ao Centro de Formação Olímpica, anotando o maior público do futsal brasileiro no ano.

Multicampeão e com vasta experiência no futsal europeu, Rômulo afirma nunca ter presenciado algo como a torcida do Fortaleza. “Um time europeu que parecia muito com o Fortaleza era o Benfica em questão de estrutura de campo, mas nada se iguala ao Fortaleza em questão de torcida. Em seu primeiro ano de projeto do futsal, o Fortaleza colocar mais de dez mil pessoas numa final já mostra a grandeza do que é o time e a ambição de conquistar mais títulos”, disse o fixo.

Carreira na Europa

Tendo iniciado como jogador profissional no Sumov-CE, em 2003, Rômulo passou por mais cinco clubes brasileiros antes de seguir carreira nos salões europeus, onde viu a carreira alavancar. Em 2009, já no Carnicer Torrejón-ESP, o cearense se destacou e logo foi transferido ao Dynamo Moskva, onde jogou por cinco temporadas. Da Rússia, Rômulo jogou uma temporada no Barcelona, onde foi campeão europeu em 2017. Desde então, o jogador retornou ao futsal russo e teve breves passagens por Portugal e Espanha.

Tendo deixado o País em busca de “melhores oportunidades e condições de jogo”, Rômulo destaca a evolução do futsal brasileiro nos últimos anos. “Lá fora a estrutura é muito boa e a parte tática é melhor desenvolvida, mas o Brasil tá numa evolução muito grande. Vários clubes hoje conseguem dar boas estruturas para os atletas de futsal. E a qualidade tática está melhorando cada vez mais, tanto que somos o atual campeão mundial”, disse o pivô.