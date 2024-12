Fortaleza é destaque na Seleção do Campeonato Brasilero de Futsal 2024; confira

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou na noite dessa quarta-feira, 18, a seleção do Campeonato Brasileiro de Futsal com os melhores jogadores da competição. O anúncio foi feito na premiação Gala Mundo do Futsal, evento realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Atual campeão brasileiro, o Fortaleza foi destaque da seleção ao lado do vice-campeão Apodi-RN.

Entre os seis melhores jogadores do Campeonato, os alas Nardinho e Valdin, e o fixo Rômulo representam o Leão do Pici na escalação. O goleiro Mateus e o pivô André Nem, ambos do Apodi-RN, completam o time. Já o melhor técnico da temporada, também foi do clube potiguar, Alysson Braga.