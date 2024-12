Marcelo Paz diz que não teme fim da Copa do Nordeste: "Seria um tiro no pé"

Marcelo Paz confirmou contato com presidente do Corinthians / Crédito: Gabriel Silva / Fortaleza EC

O Marcelo Paz, CEO da SAF Fortaleza, concedeu entrevista coletiva ao programa Esportes Do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 11, e falou sobre o rumor de que o campeão da Copa do Nordeste deixaria de ter vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. A dúvida foi criada após o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 10, não apresentar o artigo que garante a vaga para o clube vencedor do torneio regional na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte, algo que já vinha acontecendo desde a edição de 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre o assunto, Marcelo Paz afirmou que não possuia qualquer informação sobre a retirada desta vaga. “É a primeira vez que estou ouvindo isso. A dúvida do torcedor é a mesma que a nossa”, disse o CEO durante o programa.