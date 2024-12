Delegação cheia, ativações de marca e sub-20: Paz detalha pré-temporada nos EUA

O CEO da SAF do Fortaleza detalhou que a delegação deve contar com 62 profissionais. Entre os jogadores, estarão nomes que se destacaram no sub-20

O torneio internacional contará também com a participação Santos e Atlético Nacional, da Colômbia, adversários do Fortaleza na competição. Marcelo Paz detalhou à reportagem que contará com uma delegação cheia, estimada em 62 pessoas. Entre os atletas, pretende levar joias que integram o sub-20 da equipe. A ideia é ambientar os jogadores como se estivessem em um "Pici dentro da Flórida".

Já não é segredo para ninguém que o Fortaleza tem destino definido para a sua pré-temporada em 2025. Em conversa exclusiva com Esportes O POVO, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, projetou e detalhou as nuances da viagem do Tricolor aos Estados Unidos . Em campo, o Leão disputará a Orlando Cup - Pro Series, entre os dias 11 e 19 de janeiro, com foco total na preparação para a temporada. Fora dele, a previsão é de ativações de marketing, vitrine para jovens, negociações e, principalmente, a internacionalização da marca.

"A previsão é de uma delegação de 62 pessoas, a gente quer reproduzir, nos Estados Unidos, a nossa pré-temporada, então tem quetertodo o estafe, material [...] os campo de treinamento foram lá, olharam a acomodação, hotelaria, alimentação, academia, tudo. Então a gente tá indo com uma equipe grande para poder dar todo conforto e condições de trabalho como se fosse no Pici", conta o CEO.

Mesmo com as diversas oportunidades de visibilidade, Marcelo Paz destaca que o principal está no treinamento. O momento é visto, para além de marcante na história do futebol cearense, como crucial para o início do ano. Em 2025, o Leão do Pici disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, iniciando de forma direta na fase de grupos.

"O principal é treinar, treinar bem, se preparar para a temporada que vem pela frente. Não teremos deslocamentos internos, tudo vai ser no estado da Flórida, mais precisamente Orlando e arredores e, logicamente, estando por lá, naturalmente surgem alguns tipos de networkings, de conversa com clubes locais, com agentes e isso faz parte de qualquer viagem que o clube faça, isso acontece naturalmente", detalha.