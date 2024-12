Jade Romero, vice-governadora do Estado, pede permanência de Vojvoda até 2027

A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, marcou presença na 52ª edição da Noite das Personalidades, que ocorreu na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), nesta segunda-feira, 9. Responsável pelo encerramento do evento, Jade aproveitou, ao final, a oportunidade para fazer um pedido a Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza.

“Não posso deixar a oportunidade de pedir: fica Vojvoda! Mas não é apenas até 2026, não. É até 2027! Eu peço em nome de todos os torcedores tricolores”, disse a vice-governadora, arrancando risadas e aplausos dos presentes na festividade.