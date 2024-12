Vojvoda destaca evolução do futebol cearense: "Defendo o Nordeste e o Estado do Ceará"

Presente na 52ª Noite das Personalidades Esportivas, na noite dessa segunda-feira, 9, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, foi um dos homenageados. Acompanhado de Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, o argentino foi premiado como o melhor treinador do ano e como personalidade do ano.

Em discurso de agradecimento pela premiação, Vojvoda destacou a importância da evolução do futebol cearense nos últimos anos. O treinador ressaltou a relevância de o Estado voltar a ter dois clubes na Série A após a conquista de acesso do Ceará.



“Quero agradecer a todos os torcedores cearenses e a todos os times que enfrentamos, principalmente aqui no Estado do Ceará. Quanto melhores são os nossos adversários, mais temos que melhorar. Então acho que o esporte cearense tem que continuar neste caminho. [...] Hoje nós temos dois times na Série A e isso é importante. Eu defendo o Nordeste e o Estado do Ceará. A paixão que se sente pelo futebol na Argentina e aqui é algo excepcional”, disse o técnico do Fortaleza.