Fortaleza anuncia renovação contratual com Vojvoda até dezembro de 2025

"Isso mostra o quanto acreditamos no trabalho de médio e a longo prazo, confiamos o comando técnico da equipe a ele e o quanto estamos trabalhando em conjunto na formatação do elenco ao longo desses anos sempre com a participação dele. E sempre com o esforço máximo da diretoria de proporcionar o que ele entende o que é ideal para o clube", disse.

Em depoimento ao site oficial do Tricolor de Aço, Marcelo Paz, CEO da SAF, comentou sobre o acerto com o comandante leonino e o exaltou.

O Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira, 2, a renovação contratual com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador, que já tinha vínculo válido até o fim deste ano, assinou a prorrogação com o clube leonino até 31 de dezembro de 2025.

Ao todo, em três anos no Pici, o argentino acumula 202 jogos à beira do campo. São 105 vitórias, 61 derrotas e 36 empates. Além disso, ele conquistou três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e a disputa da final da Copa Sul-Americana.

Vojvoda sinalizou renovação no mês de janeiro

No último dia 17 de janeiro, o técnico concedeu entrevista coletiva no Pici e foi questionado se havia possibilidade de prolongar seu contrato com o clube. Em sua resposta, salientou estar focado no projeto para o novo ano e não descartou uma renovação.

"Assinamos por 2 anos por isso, por um projeto. Asseguramos, por parte do Fortaleza e do Vojvoda, que esse projeto vai continuar até o fim de 2024, mas podem acontecer outras conversas.A urgência agora é montar o elenco, mas pode acontecer também (a renovação)", comentou.