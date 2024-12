Pochettino e Lucero estão entre as dez duplas com mais participações em gols na Série A

Destaques do Fortaleza nesta temporada, Tomás Pochettino e Juan Martín Lucero finalizaram o campeonato figurando entre as dez duplas com mais participações em gols na Série A de 2024, conforme dados do Sofascore. No top-10, os jogadores do Leão fecham a lista, sendo a décima dupla com maior contribuição em tentos marcados nesta temporada.

Juntos, os argentinos anotaram 22 contribuições diretas, somando gols e assistências. O meia Pochettino, peça fundamental nas boas atuações do Fortaleza ao longo do campeonato, foi responsável por cinco gols e seis assistências.