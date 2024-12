"Glória": Fortaleza lança novo uniforme que usará em 2025; veja fotos

“É com grande orgulho que apresentamos o nosso segundo uniforme para a temporada de 2025, o Manto que traz não apenas o símbolo do nosso Leão, rugindo cada vez mais alto pelos campos de toda a América, mas também uma bandeira do Brasil. Com parte do nosso hino que representa toda a força, coragem e paixão que nos movem. Vestindo o novo uniforme, seguimos firmes e fortes, prontos para conquistar novas glórias", disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

De acordo com a descrição divulgada pelo Fortaleza, a nova camisa é “predominantemente branca e produzida no tecido ibiza, com faixas em azul e vermelhas na parte superior, em tecido bali. O modelo também traz detalhes em dourado nas mangas, no logo da Volt e no patch com a frase ‘Tua Glória é Lutar e Vencer Também’ pinçada do hino tricolor, localizada nas costas”.

Outro detalhe é que o novo uniforme estampará uma bandeira do Brasil, assim como terá na Tradição 2025, já que o Fortaleza jogará a Copa Libertadores do próximo ano, além de ter confirmado a pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro.



Confira as fotos do uniforme "Glória", do Fortaleza: