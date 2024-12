Fortaleza anuncia mais de 52 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Leão buscará finalizar a Série A do Brasileirão diante do Colorado na quarta colocação. Times se enfrentam neste domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza anunciou na noite desta sexta-feira, 6, mais de 52 mil torcedores confirmados para o jogo diante do Internacional. Pela última rodada da Série A, em que o Leão buscará terminar o torneio na quarta colocação, o Tricolor do Pici enfrenta o Colorado na Arena Castelão às 16 horas deste domingo, 8.

Inferior Sul - Check In: 3.015 | Ingresso: 2.888



Superior Sul - Check In: 3.626 | Ingresso: 8.360



Superior Central - Check In: 3.872 | Ingresso: 6.936



Bossa Nova - Check In: 6.701



Especial - Check In: 1.827 | Ingresso: 673



Premium - Check In: 4.250



Inferior Norte - Check In: 1.632 | Ingresso: 4.271



Superior Norte - Check In: 822 | Ingresso: 3.511

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos no site Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918 e credenciadas. O sócio-torcedor do Tricolor do Pici também pode confirmar lugar no jogo via check-in no Sócio Fortaleza.