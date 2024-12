Vojvoda reprova atuação do Fortaleza diante do Atlético-GO, mas ressalta feitos em 2024

Vojvoda relembrou os pontos altos e baixos desde sua chegada ao Tricolor, comparando ao cenário atual / Crédito: HEBER GOMES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Mesmo terminando o ano atingindo o objetivo de classificar-se para a Libertadores, a reta final de temporada do Fortaleza vem sendo decepcionante para os torcedores em resultados e atuações. Na coletiva após a derrota do Leão do Pici para o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, 4, o técnico Juan Pablo Vojvoda reprovou as últimas atuações do time, mas ressaltou o aprendizado obtido em cada ano e protegeu os jogadores exaltando os resultados esportivos da temporada, em especial no Brasileirão. "[Temos que] reconhecer que fizemos um jogo que não esperávamos. Aconteceu o mesmo contra o Vitória. Proteger os meus jogadores também, proteger pelo ano que eles fizeram, que conseguiram o objetivo de entrar na fase de grupos da Libertadores. É um momento em que dois jogos e derrotas não são normais para nós e para este ano", detalha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aprendizados da Era Vojvoda Ainda decepcionado, Vojvoda levantou a cabeça e destacou que todos os anos à frente da comissão técnica do Fortaleza marcaram aprendizados para ele e para o clube, desde os jogos internacionais atá o período na zona de rebaixamento em 2022. "Tudo é um aprendizado para todos, como foi um aprendizado no primeiro ano, no segundo em que lutamos na parte de baixo da tabela e tivemos essa possibilidade de sair, e no terceiro ano conseguindo o objetivo de chegar nas finais, conseguir o pentacampeonato cearense, chegar a uma final internacional, este ano também em cima até às últimas voltas, tudo é um aprendizado", finaliza.