Fortaleza tem atuação apática, perde para o rebaixado Atlético-GO e segue fora do G-4

O Fortaleza amargou um péssimo resultado na noite desta quarta-feira, 4, pela Série A. Em jogo da 37ª rodada, o Leão do Pici jogou mal e foi superado por 3 a 1 pelo já rebaixado Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Derek, Janderson e Alejo marcaram para o Dragão, enquanto Cardona assinalou para o Tricolor.

Com o tropeço frustrante, o time leonino desperdiçou a chance de retornar ao G-4 e segue na quinta colocação da tabela com 65 pontos somados. O próximo e último compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro será no domingo, 8, contra o Internacional, no Castelão.

Atlético-GO 3x1 Fortaleza: o jogo Almejando vencer fora de casa para deixar para trás as últimas atuações ruins, o Leão do Pici iniciou a partida com a posse de bola concentrada no meio-campo. Após estudar a defesa adversária, o time conseguiu criar a primeira grande chance e balançou as redes já aos 11 minutos.



No lance, Marinho cobrou falta e o zagueiro Cardona invadiu a área para cabecear e marcar o gol leonino em Goiania. Dois minutos depois, o Tricolor teve a chance de ouro para ampliar o marcador. Isso porque Lucero chutou e a bola tocou na mão de Alix Vinicius dentro da área. Na cobrança do pênalti, o camisa 9 desperdiçou e aumentou seu jejum de gols. Pouco tempo após a batida frustrada, o ditado "quem não faz, leva" se fez presente. Aos 20, a bola foi cruzada na área, Alejo ajeitou e Derek acertou um belo chute para igualar tudo no estádio Antônio Accioly. Na sequência, o Atlético-GO chegou perto de marcar o segundo tento com Adriano Martins de cabeça, mas João Ricardo fez grande defesa no ângulo. O restante da primeira etapa foi marcado por uma tentativa de avanço leonino, mas os erros de passe eram constantes e prejudicaram o time.