Em baixa, Fortaleza registra 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos pela Série A

Para além disso, no recorte, o Leão do Pici ainda registra sete gols sofridos. Os tentos em questão ocorreram contra Fluminense (2), Vitória (2) e Atlético-GO (3), times esses que estão na segunda metade da tabela de classificação.

Contra o Dragão, a equipe de Vojvoda encerrou sua campanha como visitante no certame. Ao todo, foram 19 jogos disputados, com cinco vitórias, seis empates e oito derrotas. São 21 gols feitos e 31 sofridos.

Situação na tabela

Com o tropeço frustrante, o time leonino desperdiçou a chance de retornar ao G-4 e segue na quinta colocação da tabela com 65 pontos somados. O próximo e último compromisso do Fortaleza no Campeonato Brasileiro será no domingo, 8, contra o Internacional, no Castelão.