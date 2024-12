Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Atlético-GO 3x1 Fortaleza

Times se enfrentaram nesta quarta-feira, 4, em partida da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 1 nesta quarta-feira, 4, em jogo da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Leão teve atuação ruim e viu o Dragão controlar a partida durante os 90 minutos.

Confira os melhores momentos de Atlético-GO 3x1 Fortaleza: