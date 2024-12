Com nova derrota, Fortaleza não pode mais superar a colocação da campanha de 2021

O Leão do Pici, atual quinto colocado da tabela, possui 65 pontos e não pode alcançar o Rubro-Negro carioca na última rodada. Assim, o clube cearense fica sem a possibilidade de superar a própria campanha na temporada de 2021, quando terminou o Brasileirão na quarta posição – a melhor colocação da história de um time nordestino na primeira divisão.

Com a derrota sofrida para o Atlético-GO , na noite desta quarta-feira, 4, em Goiânia, o Fortaleza não tem mais chances matemáticas de terminar a Série A do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, posto garantido pelo Flamengo, que venceu o Criciúma fora de casa e chegou aos 69 pontos.

Já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano, resta ao Fortaleza, na última rodada, tentar igualar o feito de 2021. O cenário será o ideal para isso, tendo em vista que os comandados do treinador Vojvoda encaram o Internacional, que tem os mesmos 65 pontos, mas que, por ter melhor saldo de gols, vence no critério de desempate.

Fortaleza precisa da vitória contra o Inter para terminar no G-4

O Colorado, vale destacar, também foi derrotado na rodada. A equipe gaúcha acabou sendo superada pelo Botafogo dentro do Beira-Rio, por 1 a 0. O Leão recebe o Inter no próximo domingo, 8, às 16 horas. Mais de 42 mil torcedores confirmaram presença para assistir ao confronto.