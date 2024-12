Após derrota, Fortaleza volta a ficar de fora do G-4 após quinze rodadas

O revés de 2 a 0 diante do Vitória deixou o Fortaleza de fora do G-4 da Série A pela primeira vez após um longo período. Com o placar, o Leão do Pici caiu para a quinta colocação, atrás do Internacional, que também soma 65 pontos, mas leva vantagem pelo saldo de gols.

O Fortaleza passou a integrar o G-4 desta temporada ainda na 21ª rodada, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e assumiu a terceira posição na tabela, com 39 pontos somados. Desde então, o time de Vojvoda viveu altos e baixos entre os quatro primeiros colocados, chegando até a assumir a liderança do campeonato.