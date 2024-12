Fortaleza chega ao 2º jogo seguido sem marcar gol e Lucero completa 15 partidas de jejum

São 102 dias de jejum de gols de Lucero pelo Fortaleza, o maior do atacante no clube cearense

Com a derrota por 2 a 0 sofrida para o Vitória na noite deste domingo, no Barradão, em Salvador, o sistema ofensivo do Fortaleza chegou ao segundo jogo consecutivo sem marcar gol. O ataque do Tricolor do Pici também passou em branco no empate contra o Flamengo, na última rodada, na Arena Castelão.

Em paralelo, a partida diante do Rubro-Negro também representou uma outra marca negativa para o ataque do Leão: o centroavante Lucero, artilheiro absoluto do time na temporada, com 23 gols marcados, completou o 15º jogo de jejum.