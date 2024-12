Ausência de Bruno Pacheco contra o Vitória é explicada pelo Fortaleza; veja motivo

O lateral-esquerdo do Tricolor do Pici, que também desfalcou o time contra o Flamengo, na última rodada, está entregue ao departamento médico por conta de uma tendinite patelar

Conforme divulgado pelo boletim médico do Fortaleza, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco está com uma tendinite patelar, o que explica sua ausência na partida contra o Vitória, que acontece neste domingo, 1º, às 18h30min, no Barradão, em Salvador (BA), pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Bruno Pacheco também desfalcou o Leão do Pici na última rodada, no empate sem gols contra o Flamengo, na Arena Castelão. Naquela ocasião, entretanto, o nome do lateral – que foi titular de Vojvoda durante boa parte da temporada – não foi citado pelo boletim médico do clube.