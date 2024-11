Fortaleza anuncia ingressos esgotados para jogo diante do Flamengo

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 25, que os ingressos para o jogo diante do Flamengo dedicados a torcida tricolor estão esgotados. Buscando espaço na briga pelo título da Série A do Brasileirão, Leão e Rubro-Negro se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 35ª rodada.

Ao todo, 59.269 ingressos foram disponibilizados para o jogo. Foram vendidos 49.269 bilhetes para a torcida do Tricolor do Pici, enquanto 10 mil entradas foram destinadas aos torcedores do clube carioca, que deverão ocupar o setor superior norte do Gigante da Boa Vista.