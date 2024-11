Palmeiras vira líder, e Fortaleza terá de vencer Flamengo para seguir na briga do título

Jogadores em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O início da 35ª rodada da Série A movimentou a disputa pela liderança e aumentou a importância de uma vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, na próxima terça-feira, 24, a partir das 20 horas, no Castelão, para seguir vivo na briga pelo título. De quebra, o Tricolor vai ficar de olho no confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, os dois primeiros colocados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No último sábado, 23, o Glorioso apenas empatou com o Vitória por 1 a 1, dentro de casa. O resultado no Nilton Santos fez o time carioca deixar a primeira posição do Brasileirão e cair para a segunda posição, já que, em Goiânia, o Palmeiras bateu o lanterna Atlético-GO por 1 a 0 e assumiu a ponta da tabela de classificação.

São apenas dois pontos de vantagem do Fortaleza em relação ao quinto colocado, que é justamente o Flamengo, rival da vez, e seis atrás de Palmeiras e Botafogo. Um triunfo sobre o Rubro-Negro, portanto, significa se desgarrar deste perseguidor e tentar manter a caça à taça inédita da elite nacional. Por outro lado, uma derrota faria o Tricolor ser ultrapassado e ficar ainda mais distante da liderança. Para vencer os comandados de Filipe Luís, o Fortaleza terá de superar o retrospecto negativo recente contra o Flamengo dentro de casa. Desde que voltou à Série A, em 2019, cearenses e cariocas se enfrentaram cinco vezes no Castelão: três derrotas dos mandantes, um empate e apenas um triunfo tricolor, em 2022, por 3 a 2.