Lucas Sasha cobra arbitragem e lamenta empate do Fortaleza: "Menos dois pontos"

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Acionado no segundo tempo do empate do Fortaleza em 2 a 2 com o Fluminense, nesta sexta-feira, 22, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A, o volante Lucas Sasha lamentou o resultado fora de casa, cobrou a arbitragem por um suposto pênalti não marcado e assegurou que o time do Pici segue na briga pelo título nacional.

O Leão saiu atrás logo no início do jogo, com gol de Lima, mas buscou a virada ainda na primeira etapa, graças aos atacantes Moisés e Marinho. Na reta final do duelo, porém, Cano apareceu livre na área para decretar o empate no Rio de Janeiro. Com a igualdade, o Fortaleza, terceiro colocado, fica a cinco pontos do líder Botafogo.

A exemplo dos companheiros, que conversaram com o árbitro Raphael Claus ao final da partida, Lucas Sasha também ficou na bronca por uma disputa na área entre Breno Lopes e Thiago Silva, que, na opinião dos tricolores cearenses, foi faltosa e deveria ter gerado um pênalti. O meio-campista, inclusive, citou que houve lance semelhante a favor do Palmeiras diante do Fortaleza. "É difícil falar de arbitragem, porque quando vem o resultado negativo, parece que a gente está chorando, que a gente está de mimimi, mas, na realidade, um pênalti contra nós foi dado contra o Palmeiras exatamente assim. Exatamente assim. E muito foi questionado sobre o pênalti, e o juiz deu convicto. Quando é para nossa vez, não é nem chamado no VAR, nada. Essa é a nossa reclamação, nossa tristeza, mas o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. É seguir", desabafou. Mesmo com a distância para o Glorioso, que ocupa o topo da tabela de classificação do Brasileirão, Sasha garantiu que o Tricolor segue vivo na disputa pela taça e projetou o duelo diante do Flamengo, na próxima terça-feira, 26, às 20 horas, no Castelão, que já tem mais de 50 mil torcedores confirmados.