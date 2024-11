"Temos objetivos importantes", diz Vojvoda após empate do Fortaleza contra o Fluminense

Técnico do Leão destacou a importância de manter os pés no chão e pensar jogo a jogo até o fim do Campeonato Brasileiro

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro ficou mais difícil para o Fortaleza após o empate por 2 a 2 contra o Fluminense, na última sexta-feira, 22, no Maracanã. A vitória, que parecia encaminhada até o final da partida, deixaria o time a apenas três pontos do líder Botafogo. Porém, o resultado levou o time à distância de cinco pontos para o topo da tabela.

O Leão do Pici permanece na terceira posição, com 64 pontos, enquanto o Alvinegro lidera com 69. Apesar do cenário desafiador, o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu focar no desempenho positivo da equipe no confronto contra o Tricolor das Laranjeiras.