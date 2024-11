Vojvoda destaca qualidade de Claus mesmo após polêmica com arbitragem: "Bom árbitro"

Técnico Vojvoda no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Apesar das polêmicas e reclamações por parte dos jogadores do Fortaleza e da torcida em relação à arbitragem no empate entre o Tricolor do Pici e o Fluminense, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou o árbitro Raphael Claus, responsável pela condução do confronto desta última sexta-feira, 22, no Maracanã, pela Série A do Brasileirão, encerrado em 2 a 2. O argentino mencionou o lance que tem gerado controvérsias — um possível pênalti não marcado em Breno Lopes — mas destacou a qualidade de Claus. “Achei uma arbitragem correta. É um bom árbitro, já nos encontramos várias vezes, é um dos melhores da América do Sul. Não há o que dizer”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ver tabela completa