Fortaleza empata com Fluminense e perde chance de encostar na liderança da Série A

Leão do Pici sai atrás, consegue virada, mas cede empate ao Tricolor das Laranjeiras em 2 a 2, em duelo da 34ª rodada, e fica a cinco pontos do líder Botafogo

O Fortaleza empatou em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, nesta sexta-feira, 22, pela 34ª rodada da Série A. O Leão saiu atrás, reverteu o placar ainda no primeiro tempo, mas sofreu gol nos minutos finais do jogo, resultado que deixa o time a cinco pontos do líder Botafogo. O Fortaleza segue na terceira posição, agora com 64 pontos

Fluminense 1x2 Fortaleza: o jogo

A opção de Juan Pablo Vojvoda pelos velocistas Marinho e Moisés nos extremos do ataque se mostrou acertada: o camisa 11, cria do Tricolor das Laranjeiras, desdobrou-se também na marcação e anotou o segundo gol, com assistência do companheiro que posição, que marcou o primeiro tento após bela assistência de Lucero.