Moisés participou diretamente de quatro gols nos últimos quatro jogos do Fortaleza

Foi o terceiro gol do atacante nos últimos quatro jogos do Fortaleza e o 15º na temporada, número que o coloca próximo de igualar o seu melhor desempenho da carreira, em 2022, também com a camisa do Leão, quando anotou 16 tentos em 66 partidas disputadas.

O atacante Moisés foi novamente peça decisiva para o Fortaleza na noite desta sexta-feira, 22. No empate por 2 a 2 contra o Fluminense, no Maracanã, o camisa 21 participou diretamente dos dois gols do Leão do Pici: contribuiu com um tento e uma assistência.

Contando com a assistência dada para o gol de Marinho diante do Flu, Moisés contabiliza quatro participações diretas em tentos do Tricolor nos últimos quatro jogos. Os bons números evidenciam o papel de protagonista que o atacante tem assumido na reta final do Brasileirão.

Além do gol marcado sobre o Fluminense, Moisés também balançou as redes no empate do Fortaleza com o Palmeiras, por 2 a 2, no Allianz Parque, e na vitória sobre o Juventude, por 3 a 0, na Arena Castelão. Neste recorte dos quatro jogos recentes do Leão, o camisa 21 só não contribuiu com tentos ou assistências diante do Vasco.

Moisés é o vice-artilheiro isolado do Fortaleza

Com 15 gols marcados em 2024, Moisés segue isolado na vice-artilharia do Fortaleza na temporada. A distância para Lucero, entretanto, ainda é considerável: o centroavante argentino soma 23 tentos, embora não marque há 13 jogos.