Fortaleza visita o Fluminense no Maracanã em duelo de objetivos opostos na Série A

Com os resultados recentes de Palmeiras e Botafogo , vitória e empate, respectivamente, o Fortaleza não pode assumir a vice-liderança. No entanto, tem a chance de encerrar a rodada com apenas três pontos de diferença para o líder, o alvinegro carioca. Para isso, o time vermelho-azul-e-branco precisa superar o Fluminense.

Após 11 dias, o Fortaleza volta a campo nesta sexta-feira, 22, para dar continuidade à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici enfrenta o Fluminense pela 34ª rodada, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min, em um confronto que reúne equipes em momentos distintos na competição.

Por outro lado, o Fluminense vive uma realidade bem diferente, focando na luta para escapar do rebaixamento. Mesmo após conquistar a Libertadores em 2023, o Tricolor das Laranjeiras chegou a ocupar a lanterna do Brasileirão nesta temporada. Apesar de aspirar uma recuperação, o time ainda está ameaçado e ocupa o 17º lugar, com os mesmos 37 pontos do Criciúma, primeiro fora do Z-4.

Sem vencer há três partidas no campeonato – duas derrotas, contra Vitória e Internacional, e um empate com o Grêmio –, a diretoria do Fluminense colocou ingressos promocionais a cinco reais com o intuito de atrair os torcedores e encher o Maracanã. A última parcial divulgada indica que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos.