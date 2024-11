Fortaleza embarca para enfrentar o Fluminense pela Série A com 22 jogadores

Kuscevic, Kervin e Kauan ainda devem completar o grupo de jogadores. Os três estavam com suas seleções no período de Data Fifa

Após pausa para a Data Fifa, o Fortaleza já visa o confronto desta sexta-feira, 22, diante do Fluminense-RJ, pela 34ª rodada da Série A do Brasileiro. O time tricolor embarcou na tarde desta quinta-feira, 21, rumo ao Rio de Janeiro com 22 jogadores no plantel.

As ausências ficaram por conta de Matheus Rossetto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Pedro Augusto, que segue no departamento médico do clube tratando de uma pubalgia.