Fluminense x Fortaleza marca duelo de dois dos melhores goleiros da Série A

Os goleiros João Ricardo, do Fortaleza, e Fábio, do Fluminense, se enfrentam nesta sexta-feira, 22, no Maracanã (RJ) Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC e LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O confronto de tricolores nesta sexta-feira, dia 21, entre Fluminense e Fortaleza, traz um duelo interessante em campo: Fábio e João Ricardo, dois dos melhores goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos são pilares defensivos de seus times e lideram estatísticas da posição na elite nacional. A temporada de João Ricardo tem sido de alto nível, como também foi nas últimas duas temporadas. De acordo com o Sofascore, o arqueiro tricolor é o primeiro em defesas (138), em defesas de finalizações dentro da área (76), em gols evitados (13,3) e em eficiência em bolas defendidas (81%).

O bom desempenho do goleiro tem contribuído diretamente para o Tricolor do Pici ser a quarta melhor defesa da Série A, tendo sofrido 32 gols em 33 embates. A equipe cearense fica atrás somente do Botafogo, com 26 gols sofridos, e do Palmeiras e do Internacional, ambos com 28. O Fluminense aparece em sexto no ranking.