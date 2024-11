Em fim de contrato com o Fortaleza, Kozlinski recebe propostas de times da Série B e D

Sem espaço e fora dos planos do Fortaleza para a temporada de 2025, o goleiro Kozlinski tem recebido propostas de outros clubes no mercado da bola. Conforme apurou o Esportes O POVO , o arqueiro despertou o interesse de um time da Série B e de outro da Série D.

Contratado em 2023 pelo Fortaleza após boas atuações no Guarani, Kozlinski não conseguiu ter espaço no clube cearense. Com João Ricardo em ótima fase e sendo titular absoluto, o arqueiro de 33 anos entrou em campo apenas duas vezes com a camisa tricolor, ambas na última temporada.

Em 2024, não jogou nenhuma partida sequer. No início do ano, o Leão foi ao mercado e trouxe Santos, que estava no Flamengo, para disputar posição com João Ricardo. Assim, Kozlinski acabou virando terceira opção do setor.

Com seu contrato encerrando-se no término deste ano, Kozlinski ficará livre no mercado da bola para assinar com outro clube. De olho em 2025, o Fortaleza se movimentou para repor a saída iminente do goleiro e encaminhou a contratação de Brenno, do Grêmio, arqueiro de 25 anos e visto pela diretoria tricolor como de ótimo potencial técnico e de retorno financeiro.

Com Afonso Ribeiro.