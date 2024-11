Ceará não pode mais garantir acesso nesta segunda, após Sport golear a Ponte Preta

O Ceará ainda depende somente dos próprios resultados para conquistar o acesso à Série A. Contudo, o Sport colocou fogo na lenha da disputa nordestina pelo G-4. Ao vencer a Ponte Preta, por 4 a 0, na noite deste sábado, 16, em Campinas, o Leão da Ilha retomou o a quarta colocação. Com um jogo a menos, o Vovô jogará nesta segunda-feira, 18, na Arena Castelão – com promessa de casa cheia –, diante do América-MG, para recuperar a posição de acesso na penúltima rodada do torneio nacional.

Com o triunfo, o Sport agora possui 63 pontos na Série B, o mesmo número que o Alvinegro chegará caso faça a sua parte em seus domínios e emende sua quarta vitória consecutiva. Caso consiga igualar a pontuação, o Ceará terá a vantagem no primeiro critério de desempate, atribuído ao número de vitórias, tanto contra o Sport como se precisar disputar com Novorizontino ou Mirassol, que ainda não garantiram o acesso matematicamente.