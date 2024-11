Fortaleza tenta reverter mau retrospecto recente contra o Fluminense como visitante

O último triunfo do Leão sobre o Fluminense fora de casa foi em outubro de 2021, quando venceu por 2 a 0 em pleno Maracanã, com gols de Benevenuto e Titi

Após uma breve pausa devido aos jogos da Data Fifa, o Fortaleza voltará a jogar pela Série A nesta sexta-feira, 22, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 21h30min. Neste duelo, o Tricolor do Pici tentará quebrar uma sequência de três jogos sem vencer o Tricolor das Laranjeiras como visitante.

O retrospecto recente tem pesado para o lado do clube carioca: são três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cinco confrontos como mandante. O último triunfo do Leão sobre o Fluminense fora de casa foi em outubro de 2021, quando bateu venceu por 2 a 0 em pleno Maracanã, com gols de Benevenuto e Titi. Confira os últimos cinco duelos: