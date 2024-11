Presidente do Fortaleza lamenta calendário do futebol brasileiro para 2025: "Sacrificante"

Alex Santiago, presidente do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O presidente do Fortaleza SAF, Alex Santiago, lamentou, na manhã desta quinta-feira, 14, sobre o calendário definido para o futebol brasileiro no ano de 2025. Na terça-feira, 12, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou alterações no cronograma dos jogos, como os estaduais começando já no dia 18 de janeiro e o Brasileirão 2025 tendo fim somente no dia 21 de dezembro. Em entrevista com o Esportes O POVO, o dirigente tricolor afirmou que as mudanças impactarão diretamente no alto rendimento dos times e ressaltou que as alterações deixaram o calendário “ainda mais desafiador”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O Fortaleza tenta competir em alto nível mesmo com dificuldade de logística e questões orçamentárias em comparação com outros gigantes do futebol brasileiro. Esse tempo de descanso, sem dúvida, vai cobrar o preço durante o ano. Com certeza esse ano (2025) vai ser ainda mais desafiador”, pontuou o Alex Santiago.