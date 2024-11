Brasileirão Série A: CBF detalha tabela das rodadas 34 a 36; veja jogos do Fortaleza

Após isso, o time viaja até o Rio de Janeiro, para encarar o Fluminense, no dia 22 de novembro, às 21h30min, no Maracanã — o embate será depois da Data Fifa, com isso, Kuscevic e Kervin estarão disponíveis.

Em seguida, a equipe retorna à capital cearense, onde recebe o Flamengo-RJ, no dia 26 de novembro, às 19 horas, no Gigante da Boa Vista.

Por fim, o Leão do Pici vai até Salvador, para entrar em campo no clássico nordestino frente ao Vitória, no dia 1º de dezembro, às 18h30min, no Barradão

Série A 2024: jogos dos Fortaleza nas rodadas 34 a 36