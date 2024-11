Derrota do Palmeiras deixa Fortaleza a um ponto da vice-liderança da Série A

A derrota do Palmeiras no clássico contra o Corinthians na última segunda-feira, 5, beneficiou diretamente o Fortaleza na briga pelo topo da tabela de classificação. A partida entre os clubes paulistas aconteceu na Neo Química Arena, e o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Garro e Yuri Alberto.

Com o revés, o Alviverde permaneceu na vice-liderança, com 61 pontos na tabela de classificação, apenas um a mais que o Fortaleza. Na 33ª rodada, o Leão do Pici recebe o Vasco na Arena Castelão, local em que está invicto na atual edição do Campeonato Brasileiro.