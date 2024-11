Fortaleza foi um dos únicos cinco times a liderar o Brasileirão 2024; veja lista

Além do Leão do Pici, o Athletico-PR, RB Bragantino, Flamengo e Botafogo também ocuparam a posição mais alta da tabela da elite nacional deste ano

Somente cinco times conseguiram liderar a atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza está entre eles. Além do Tricolor do Pici, o Athletico-PR, o RB Bragantino, o Flamengo e o Botafogo – que é quem ocupa a primeira colocação no momento – também ocuparam o posto mais alto da tabela em algum recorte do torneio.

Athletico-PR, Flamengo e RB Bragantino alternaram a liderança nas três primeiras rodadas. O Furacão esteve outras duas vezes no topo, na quinta e sexta rodada, enquanto o Massa Bruta liderou uma única vez. O clube paranaense e o paulista oscilaram na competição e no momento brigam contra o rebaixamento.