Fortaleza defende invecibilidade de 15 anos contra o Juventude; confira

Além do extenso tabu a seu favor, o Leão do Pici tem vantagem no retrospecto do duelo. O histórico geral do embate conta com 19 jogos, sendo oito vitórias do Fortaleza, duas do Juventude e nove empates. O saldo de gols do embate também é desequilibrado, contando com 31 tentos do Tricolor contra 19 do Papo.

Confira os últimos jogos: