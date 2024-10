CPI das Apostas Esportivas quer depoimento de árbitro e VAR de Palmeiras x Fortaleza

O árbitro Pablo Ramon Abatti Abel, responsável por apitar a partida entre Palmeiras e Fortaleza no último final de semana, assim como Pablo Ramon, que esteve comandando o VAR do duelo, foi convidado pela Comissão Parlamentar de Apostas Esportivas a prestar depoimento.

A dupla foi afastada pela Comissão de Arbitragem da CBF no último domingo, 27, após a entidade entender que houve erro na marcação do pênalti que culminou no segundo gol do Palmeiras sobre o Fortaleza. Outros cinco árbitros que também estiveram envolvidos em lances polêmicos foram afastados e também convidados a prestar depoimento.

A Comissão Parlamentar de Apostas Esportivas tem como objetivo apurar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes, árbitros e empresas ligadas às bets.