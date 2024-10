Titi cita "revolta" com nível de arbitragem da Série A: "Entristece e é um ponto negativo"

O zagueiro do Leão ressaltou, porém, que o foco do Fortaleza voltado somente para si mesmo e que é preciso estar mentalmente preparado para situações que envolvam arbitragem

O polêmico jogo entre Palmeiras e Fortaleza , que culminou no afastamento de Ramon Abatti Abel, juiz de campo, e Pablo Ramon, chefe da cabine do VAR , foi tema abordado por Titi, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30. O zagueiro enfatizou que o elenco tricolor saiu “muito forte” da partida e ressaltou o aspecto emocional.

O defensor do Leão, ainda sobre o assunto, criticou o nível da arbitragem na atual edição do Campeonato Brasileiro, citou uma “revolta” geral de torcedores e demais clubes, e ponderou que, mesmo com o VAR à disposição, a tecnologia não tem sido utilizada da melhor forma.

“Vimos uma revolta não só do nosso torcedor, mas do futebol como um todo. Todo mundo muito revoltado com os lances que aconteceram durante a rodada toda. A cada rodada a gente vem falando muito de arbitragem. Queríamos que isso ficasse em segundo plano. A toda rodada, não só o Fortaleza, mas todas equipes vêm batendo forte nisso. É um ponto negativo do campeonato neste ano. Mesmo com o VAR e toda tecnologia, não estamos sabendo utilizar. Fica aqui a nossa insatisfação em relação a isso”, comentou.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube