Ramon Abatti Abel apita partida entre Palmeiras e Fortaleza pela Série A

No confronto, ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC). Djonaltan Costa de Araujo (PA) será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Pablo Ramon GonÇalves Pinheiro (VAR-FIFA-RN).

O Fortaleza v isita o Palmeiras neste sábado, 26, às 16h30min (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo entre Verdão e Leão, válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Ramon Abatti Abel (FIFA), de Santa Catarina.

Terceiro colocado na Série A com 56 pontos, o Tricolor do Pici vai encarar o time paulista em um confronto direto pelo topo da tabela. Isso porque a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 60 pontos somados até aqui, um a menos que o líder Botafogo.

Ramon Abatti comandou final do Cearense 2024

Árbitro de Palmeiras x Fortaleza neste sábado, 26, o catarinense Ramon Abatti Abel (FIFA) é velho conhecido do torcedor cearense. Neste ano, ele comandou a primeira final do Estadual, que resultou em empate sem gols.

Na ocasião, assinalou 31 faltas em todo o jogo e aplicou nove cartões, sendo quatro para o Leão e cinco para o Vovô.