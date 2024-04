Ramon Abatti distribui amarelos, mas controla ânimos em Clássico-Rei de ida na final do Cearense

Ao todo, foram 31 faltas assinaladas, com nove cartões aplicados, sendo quatro para o Fortaleza e cinco para o Ceará . A quantidade elevada de cartões demonstrou a tentativa do árbitro de evitar confusões, contudo, evidenciou certo receio em alguns momentos, aplicando punições de forma precipitada.

A metodologia foi desenhada desde o primeiro minuto: com a bola rolando, uma média regular de faltas, principalmente se comparado ao duelo entre Fortaleza e Ceará na fase de grupos do torneio, mas também uma aplicação alta de cartões para não perder o controle. Para manter o clima ameno, não poupou cartões por motivos disciplinares.

No Clássico-Rei que marcou o jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2024 , na tarde deste sábado, 30, a responsabilidade de controlar os ânimos e manter a partida sem grandes polêmicas ficou com o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel (Fifa). Na ocasião, o dono do apito conseguiu ter domínio sobre o jogo, mantendo o clima pouco fervoroso entre os rivais na Arena Castelão.

No contexto geral da partida, o critério resultou em um jogo sem polêmicas, brigas ou até mesmo reuniões dos jogadores para reclamar com Ramon Abatti. Ademais, pouco foram vistas quaisquer reclamações ou conversas com as comissões técnicas da equipe. Dentro de campo, a arbitragem demonstrou agilidade para tomar decisões e não complicou o andamento da partida.

Para a final, o juiz contava com o auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR), que estava sob o comando do também árbitro Fifa Wagner Reway, mas não precisou acionar. No geral, não precisou lidar com lances polêmicos para ambos os lados.