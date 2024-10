Kuscevic despista sobre renovação, mas se declara ao Fortaleza: "Sou muito feliz"

O zagueiro, que já jogou por Palmeiras e Coritiba no futebol brasileiro, ressaltou que o Leão é o clube "que mais gostou" no país

Destaque e um dos principais protagonistas do Fortaleza na temporada, o zagueiro Kuscevic comentou sobre a possibilidade de renovação para a próxima temporada. O chileno, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 23, não poupou elogios ao Leão, mas despistou sobre ter conversado com o clube sobre a extensão do seu vínculo.

“Eu tenho muita boa relação com todos aqui. Acho que o Fortaleza, neste momento, está preocupado com o time em geral, estamos brigando por coisas importantes. Eu sou muito feliz aqui e eles sabem disso. O que for melhor para eles e para mim, sem dúvida que vamos chegar em um acordo”, comentou.

Emprestado pelo Coritiba até o final de 2024, o contrato de Kuscevic com o Fortaleza estabelece que o Tricolor pode adquirir 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Coxa por 1,5 milhão de dólares – em torno de R$ 8,5 milhões – e, assim, firmar um vínculo direto com o atleta. A outra metade do percentual é do Palmeiras.