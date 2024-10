Fortaleza só não sofreu gol como visitante na Série A em um jogo

Com os dois próximos compromissos no Campeonato Brasileiro sendo fora de casa, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá a missão de melhorar o desempenho defensivo do Fortaleza longe da capital cearense para aumentar as chances de resultados positivos. Isso porque, como visitante na elite nacional, o Leão do Pici só não sofreu gols em um único jogo.

O confronto em que conseguiu terminar sem ser vazado aconteceu na quinta rodada, no duelo diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Naquela ocasião, a partida acabou empatada em 0 a 0. Em todos os demais 13 jogos que fez fora de casa, o Tricolor levou ao menos um gol.

Ao todo, o escrete vermelho-azul-e-branco sofreu 22 tentos e marcou 13 na condição de visitante. Na campanha, foram quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 38% – o sexto melhor do Brasileirão.