Fortaleza divulga programação de comemoração pelos 106 anos

Celebração noturna dos 106 anos do Tricolor do Pici se dividirá em dois eventos

Em celebração aos 106 anos de história, o Fortaleza divulgou nesta sexta-feira, 18, a programação de comemorações que vão de eventos com a presença da torcida até um bazar com itens a partir de R$ 30.

No início da manhã, um café da manhã reuniu funcionários do Tricolor no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici com membros da diretoria da instituição e também da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

No período noturno, as celebrações irão se dividir em dois eventos. O primeiro ocorrerá na Praça Ney Rebouças, no Pici, sede do time, e será aberto ao público. O evento contará com shows de Léya Lopes, bateria da TUF e bateria da Bravo. Além do tradicional parabéns, haverá também festa de luzes.