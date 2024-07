Venda para investidor? Entenda o que é a cisão da SAF e associação do Fortaleza

Na noite desta terça-feira, 23, o presidente do conselho deliberativo do Fortaleza, Wendell Regadas, convocou uma reunião ordinária e extraordinária com os conselheiros do clube. Entre os tópicos, foi indicado o debate sobre o "termo de cisão" entre o Fortaleza Esporte Clube (associação) e a SAF Fortaleza EC.

O tópico levantou os ânimos de parte da torcida, que levantou suposições sobre uma provável venda da SAF para algum grupo de investidores. Contudo, conforme apurou o Esportes O POVO, a tratativa é para definir a divisão de direitos e bens da associação e da SAF. Apenas um novo passo para a SAF, que regulariza o registro na CBF, por exemplo.

Com isso, seguindo a apuração da reportagem, não existem conversas sobre uma possível venda da SAF do Fortaleza, mantendo o assunto no âmbito burocrático da formalização da cisão.