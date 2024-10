Escola, ginásio e "miniestádio": os projetos do Fortaleza para o CT Ribamar Bezerra

Além das ideias, o Leão quer expandir a área do CT para criar um alojamento e novos campos de futebol. O tricolor, já conseguiu dois terrenos e negocia um outro com a prefeitura de Maracanaú

Em paralelo ao crescimento exponencial do Fortaleza no cenário profissional do futebol, onde tem se consolidado no continente como um time competitivo, há, internamente, um olhar carinhoso para as categorias de base. O Leão, que nesta temporada tem tido ótimos resultados nos torneios juvenis, pensa em criar uma escola, um ginásio e um miniestádio no CT Ribamar Bezerra.

As ideias fazem parte de um projeto macro desenvolvido pelo clube para o Centro de Treinamento localizado no município de Maracanaú, onde cerca de 280 crianças e adolescentes treinam por diferentes categorias – do sub-8 ao sub-20 – e vivem o sonho de se tornar jogador profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Algumas movimentações por parte do Leão já começaram, como a expansão do espaço do terreno. Oriundo de uma parceria entre o Fortaleza Esporte Clube e a prefeitura de Maracanaú, o CT Ribamar Bezerra deve ter seu perímetro ampliado em três frentes: dois pontos laterais e um frontal.