Mancuso destaca versatilidade para atuar nas duas laterais pelo Fortaleza: "Me sinto bem"

Em coletiva após o jogo contra o Cuiabá, o técnico Vojvoda acentuou a possibilidade do jogador ser utilizado em ambas as laterais

Contratado pelo Fortaleza na última janela, o argentino Eros Mancuso é, de titularidade, lateral-direito, mas após a vitória do Tricolor do Pici diante do Cuiabá, o técnico Juan Pablo Vojvoda acentuou a polivalência do atleta destacando que ele poderá ser utilizado também como lateral-esquerdo.

Em coletiva cedida nesta terça-feira, 1°, no Pici, o jogador, que já havia mostrado essa polivalência no clube anterior, o Estudiantes, demonstrou tranquilidade na possibilidade de ser utilizado no Leão em ambos os lados do campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A verdade é que no Estudiantes eu já havia jogado de (camisa) 3 e me sinto cômodo. Como disse na Argentina, vou estar a disposição onde precisem de a equipe e o técnico precisem de mim, tentando fazer as coisas da melhor maneira. O técnico me disse onde queria me colocar e, como eu disse, me sinto bem dos dois lados", frisou.